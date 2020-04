Concluso a Tarquinia il primo concorso di poesia sul Cristo Risorto

NewTuscia – TARQUINIA – Si è concluso il 1° concorso di poesia sul Cristo Risorto.

Molte belle poesie sono state inviate dagli studenti tarquiniesi, tanto che i docenti della giuria hanno dovuto effettuare uno spareggio tra le tre poesie più belle.

La giuria, non conoscendo i nomi dei giovani po

eti, ha scelto la poesia di Colette Liana Rossi della scuola primaria – 3B.

A seguire, tra i poeti della scuola elementare al secondo posto Margot Stefani, mentre al terzo Andrea D’Oca.

Nelle scuole superiori i vincitori appartengono alla stessa classe, la 3° del liceo classico, in ordine Giulia Giorgini (che ha raggiunto il punteggio maggiore e gareggiato nello spareggio per la classifica finale) Syria Di Meco e Daniela Bocci.

A premio anche Sara Degli Effetti (3ACL) per la poesia tradotta in inglese e Simone Bruni (2F) per le scuole medie.

Purtroppo, a causa delle note restrizioni per il coronavirus, la premiazione non potrà essere fatta come previsto e rinviata a data da destinarsi.

Tengo molto a ringraziare i Dirigenti scolastici tarquiniesi che hanno dato la massima disponibilità e gli insegnanti che hanno fatto parte della giuria, i quali hanno dedicato molto del loro tempo alla lettura e alla valutazione delle tante poesie inviate.

La partecipazione degli studenti e le emozioni da loro trasmesse sono da ritenersi lo stimolo per continuare con il concorso per i prossimi anni.

Il Presidente

Don Augusto Baldini