Viterbo nel cuore, prosegue la raccolta della solidarietà

Ad oggi raccolte 2,5 tonnellate di alimenti. 321 pacchi viveri consegnati alle famiglie per un totale di 1700 persone raggiunte

NewTuscia – VITERBO – Prosegue con successo Viterbo nel Cuore, la raccolta della solidarietà che vede insieme Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo, Gruppo Tuscia Viterbo, Gruppo comunale volontari Protezione Civile, Gruppo cinofilo viterbese insieme al Comune di Viterbo. “Ad oggi – ha spiegato il consigliere comunale Paolo Bianchini, promotore dell’iniziativa – sono state raccolte 2,5 tonnellate di alimenti, consegnati 321 pacchi viveri alle famiglie, per un totale di 1700 persone raggiunte. Tutti possono contribuire. Tutti i cittadini, andando a fare la spesa nei negozi e nei supermercati aderenti all’iniziativa, potranno acquistare beni di prima necessità da destinare alla raccolta e lasciarli nelle ceste che troveranno vicino alle casse. Ringrazio l’assessore Antonella Sberna e il settore Servizi Sociali per il prezioso lavoro, in stretto contatto con la Croce Rossa Italiana, per quanto riguarda il monitoraggio dei pacchi famiglia richiesti al numero attivo per il Sollievo Domiciliare 0761270957.

Un ringraziamento al consigliere delegato alla protezione civile Antonio Scardozzi per aver sostenuto fin da subito l’iniziativa. La Protezione civile di Viterbo con i suoi volontari sta raccogliendo le donazioni e i volontari della Croce Rossa si stanno occupando di distribuire i pacchi famiglia a chi è in difficoltà. Voglio ringraziare inoltre la Misericordia di Grotte Santo Stefano, per l’azione svolta sul territorio grottano. Il ringraziamento più grande – conclude il consigliere Bianchini – lo rivolgo però a tutti i cittadini viterbesi per la grande risposta che stanno dando in questa difficile situazione. E sono certo che continueranno a dare la stessa risposta anche nei prossimi giorni”.

Questi i punti vendita aderenti all'iniziativa:

– Centro Commerciale Tuscia (Ipercoop)

– IperConad Viterbo via Garbini

– Conad City, La Quercia

– Sigma via Carlo Cattaneo

– Sigma viale Bruno Buozzi 41/43

– Sigma Ellera

– Todis, tangenziale Ovest

– Gran Risparmio Viterbo – via Piave e via Orologio Vecchio –

– Emi Spesa Viterbo, via F. Baracca

– Supermercato Tigre Bagnaia

– Gigi & Mena, piazza Fontana Grande

– Antico Panificio Pianoscarano e quartiere Barco

– Eurospin Santa Barbara

– Ala srl Gastronomia, via Garbini

– Bottega del Fornaio (San Martino)

– Supermercato Tigre Grotte Santo Stefano

– Salumificio Coccia Sesto, via Lega dei Dodici Popoli

– Delizie da Maria, via Pola

– Eden Fruits, via Vetulonia

– Fresco Market, via Santa Lucia

– Acqua e Sapone, via Garbini

E il negozio per gli amici a quattro zampe NaturPet – Cassia Nord e via Falcone e Borsellino.

Si ricorda che è possibile donare scatolame (tonno, pomodoro e legumi), zucchero e sale, olio di semi ed Evo, pasta e farina, uova pastorizzate in bottiglia, pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, latte e biscotti.