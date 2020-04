Il Museo del Fiore ripropone “Scienza sul balcone”, l’esperimento scientifico collettivo promosso dal CNR

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Museo del fiore ha aderito al progetto del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di scienza partecipata per le famiglie. Ecco il link sulla nostra pagina facebook:

L’intento del museo civico scientifico di Acquapendente è di avvicinare e far partecipare tutti i cittadini curiosi a un esperimento semplice ma rigoroso scientificamente e di permettere a tutti di entrare con le proprie misurazioni nel database del CNR e contribuire alle sue ricerche.

La prima edizione di questo esperimento collettivo è stato citato dalla stampa nazionale ma soprattutto sulla prestigiosa rivista NATURE in una news del 31 marzo.

Tra il 23 e il 25 marzo ad Acquapendente e in tante località delle 107 provincie italiane ci siamo già trovati sui balconi per partecipare ad un grande esperimento scientifico collettivo. Abbiamo già raccolto più di 7000 dati in modo semplice e divertente.

Ora il CNR rilancia e ripropone l'esperimento:

#scienzasulbalcone sta per tornare!

L’appuntamento è nelle sere comprese tra mercoledì 8 e martedì 14 aprile; tutte le nuove istruzioni per partecipare sono disponibili all’indirizzo cnr.it/scienzasulbalcone

Su questo sito sono state aggiornate le informazioni per la nuova misurazione con una semplice APP e altre istruzioni. E’ disponibile anche una scheda dedicata ai docenti di scuola secondaria (in due formati, pdf pronto da usare e word modificabile ed integrabile a seconda delle esigenze didattiche), da diffondere ad amici, colleghi e studenti per partecipare tutti insieme all’esperimento.

Siete tutti invitati allora domani mercoledì 8 aprile alle ore 19.00 alla diretta (sulla pagina comunicazione.CNR e sul canale YouTube Comunicazione Cnr) in cui i ricercatori e divulgatori Alessandro Farini, Luca Perri e Luca Balletti racconteranno i risultati del primo esperimento e spiegheranno come e perché effettuare la seconda misurazione dalla sera stessa e le successive.

Vi aspettiamo!

#iorestoacasa #scienzasulbalcone #citizenscience #lascienzanonsiferma #museodelfiore

Angelo Ghinassi, Sindaco di Acquapendente

Gianluca Forti, direttore del Museo del fiore