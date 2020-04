Da domani in distribuzione le 2 mila mascherine donate da Fabio Notazio ai montefiasconesi

NewTuscia – MONTEFIASCONE- Cari amici, vi comunichiamo che nella giornata odierna il Dott. Fabio Notazio ci ha incaricato alla distribuzione delle mascherine chirurgiche da lui donate per i cittadini di Montefiascone.

Ringraziamo per il grande gesto di solidarietà e comunichiamo che da domani mercoledì 8 Aprile inizieremo la distribuzione di 2000 mascherine attraverso i volontari e mezzi della nostra associazione.

Per non creare problematiche di assembramento, la distribuzione avverrá attraverso una richiesta in modalità “messaggio privato” sulla nostra pagina Facebook o alla mail guardieecozoofilemontefiascone@gmail.com, inserendo nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono per farvi consegnare direttamente a casa le mascherine protettive dai nostri volontari.

Distribuiremo le mascherine seguendo l’ordine cronologico di richiesta in una quantita di n*3 pezzi per nucleo familiare fino ad esaurimento scorte.

Insieme ce la faremo! 🇮🇹

Il Presidente

Andrea Maiucci