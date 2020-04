Covid 19, Centrale del Latte di Roma scende in campo per sostenere medici, infermieri e categorie deboli

Donato alla Asl Roma2 materiale protettivo, alla Caritas raddoppiate le quantità di latte regalate, organizzate colazioni per il personale medico sanitario presso i presidi Covid19 e dopo Pasqua consegne a domicilio gratuite per i suoi consumatori over 65

NewTuscia – ROMA – Il Covid-19 è pandemia mondiale e l’Italia è tra i Paesi che più stanno soffrendo questa emergenza sanitaria senza precedenti. In questa situazione critica e in virtù del suo essere punto di riferimento da sempre per i romani e in tutto il Lazio, Centrale del Latte di Roma ha deciso di fare la sua parte con aiuti concreti ed immediati al personale medico e sanitario in prima linea nella lotta al virus e alle fasce più deboli e bisognose.

Centrale del Latte di Roma si impegna ogni giorno a produrre alimenti di qualità, sicuri e buoni per il benessere delle persone, e proprio il tema della salute si riflette nella filosofia di un’azienda da sempre attenta alle esigenze territorio e che da oltre 20 anni sostiene l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con donazioni per l’acquisto di macchinari.

Questa attività di sostegno, oggi più che mai, si è tradotta in diverse iniziative di carattere sociale che mirano a facilitare l’operato di Istituzioni e Autorità Sanitarie nell’equipaggiare efficacemente medici, infermieri e operatori per continuare al meglio la lotta a questa emergenza nazionale.

L’azienda ha messo a disposizione ASL Roma 2, per il tramite della Regione Lazio, parte dei materiali e dispositivi di protezione individuale che ogni giorno vengono utilizzati nell’ambito delle operazioni produttive della sua filiera del latte. In particolare, fanno parte della donazione 100 tute Tywek, 2000 cuffie usa e getta, 150 camici monouso, oltre occhiali a mascherina e mascherine FFP3.

A questo si affiancano le colazioni donate al personale sanitario del Policlinico Tor Vergata e il sostegno alla Caritas, a cui fin dal 2015 vengono donati ogni giorno 120 litri di latte, quantità che con l’emergenza Covid19 già da 2 settimane è stata raddoppiata offrendo in più altri generi alimentari di prima necessità come ciambelloni, mozzarelle e yogurt.

Centrale del Latte di Roma dopo Pasqua farà partire anche un servizio di consegne a domicilio gratuite rivolte a tutti i suoi consumatori fidelizzati over 65.

“Spirito di appartenenza e responsabilità sociale sono valori cardine che accompagnano Centrale del Latte di Roma fin dalla sua fondazione – afferma Maurizio Bassani, AD Centrale del Latte di Roma – In questo particolare momento di emergenza sociale, tutte le nostre persone stanno operando con passione per garantire continuità alla filiera alimentare e sviluppare iniziative sociali come queste per non far mancare un sostegno concreto e morale a quanti stanno facendo un lavoro straordinario per portare sollievo e benessere a chi soffre”.