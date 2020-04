Il Museo di Acquapendente sul sito del MIBACT

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Il Museo della città Civico e Diocesano di Acquapendente è stato inserito nell’elenco dei 9 musei in provincia di Viterbo nell’iniziativa nazionale #iorestoacasa. Il nostro museo è l’unico di pertinenza comunale.

La cultura non si ferma è la nuova pagina del sito del MIBACT che consente di aggregare le molteplici iniziative virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale.

Storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, autori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, classici, capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni.

Si tratta di una ricca offerta culturale fruibile da casa che permette agli italiani di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questa difficile circostanza.

Il Mibact, insieme a tutte le altre realtà culturali che vorranno partecipare, mette a disposizione questa pagina per rendere disponibili on line i diversi contributi e gli appuntamenti ed i contenuti sono in continuo aggiornamento.

Siamo ben felici di essere stati compresi e di partecipare a questa bella iniziativa.

Andrea Alessi, Direttore del Museo della città

Angelo Ghinassi, Sindaco di Acquapendente