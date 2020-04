Bagnoregio, in stampa i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

NewTuscia – BAGNOREGIO – Come sapete è uscito il bando dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Stiamo cercando di fare prima possibile e sono già in stampa gli stessi buoni. Come previsto dal Governo saranno distribuiti alle persone che risultano già censite dal nostro ufficio dei servizi sociali e alle altre che usciranno fuori dalle graduatorie del bando che è pubblicato all’albo.

Desidero ringraziare tutte, veramente tutte, le attività di Bagnoregio che hanno dato adesione, parlo dei forni, dei negozi di frutta e verdura, farmacia, igiene personale, supermercati ed alimentari. Sarà possibile comprare generi alimentari, beni di prima necessità e medicinali. Verranno privilegiati coloro che non possono contare su nessun altro sostegno statale (pensione, cassa integrazione, reddito di cittadinanza, etc…).

Luca Profili sindaco di Bagnoregio