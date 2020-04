Ardea, Tarantino-Centore (Cambiamo). “Assurdo ufficio “fai-da-te” per i buoni spesa. Intervenga Prefetto”

NewTuscia – ARDEA – Riceviamo e pubblichiamo. “In questo periodo di emergenza legata al Coronavirus, il Comune di Ardea ha aperto il proprio ufficio per la raccolta delle richieste per i buoni spesa. Lo fa in un modo che, dire originale, è un eufemismo: ha preso una scatola di cartone e l’ha messa nell’area esterna della sede della Polizia Locale. Le persone arrivano al cancello, allungano la mano e mettono lì le loro domande.

Possono metterle ma possono anche toglierle, possono leggerle e ‘mescolare le carte’. Potrebbe anche piovere, e in quel caso tutte le domande diventerebbero illeggibili. Alla luce di tutto questo, ci chiediamo: come è venuto in mente al Comune di Ardea, a guida grillina, di attuare questo servizio “fai-da-te” assurdo e che rischia di mettere i dati personali del cittadino alla mercè di tutti? Pensiamo che il prefetto di Roma debba intervenire perché ad Ardea, tra violazioni della privacy e condizioni assurde, ormai c’è da registrare un decadimento morale dell’istituzione pubblica”.

Così, in una nota, i consiglieri comunali di Ardea ed esponenti di Cambiamo, Anna Maria Tarantino e Simone Centore.