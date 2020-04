Università della Tuscia. Chiusura XV Stagione concertistica

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Cari Amici,

con il dispiacere che potete immaginare comunico che, con il bel concerto del pianista Valter Fischetti sabato 29 febbraio, la XV Stagione concertistica dell’Università degli Studi della Tuscia deve considerarsi conclusa. La causa a tutti ben nota è la pandemia coronavirus che sta devastando il mondo da molti punti di vista.

Fino a qualche giorno fa avevo sperato, vivamente, di salvare almeno i tre concerti di maggio ma il perdurare delle notizie non ancora rassicuranti mi costringono ad annullare anche quelli. Era prevista, infatti, la presenza di due orchestre e di due cori che avrebbero avuto necessità di prove un mese prima del concerto; questa possibilità, purtroppo, oggi non è data dalle vigenti disposizioni governative.

La prossima Stagione 2020-2021, la XVI, già in gran parte definita, dovrebbe essere inaugurata il primo o il secondo sabato di ottobre 2020, nell’auspicio vivissimo da parte di tutti, ovviamente, che per l’autunno la situazione sia tornata alla normalità.

Sarà mia cura tenervi informati di tutto.

Non mi rimane che inviare a voi e ai vostri cari gli auguri più fervidi e affettuosi per una Pasqua “raccolta”, serena e luminosa nella speranza di riprendere le nostre attività presto, tutti, in buona salute e con l’entusiasmo di sempre!”