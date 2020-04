Un piccolo salvataggio a Gallese

NewTuscia – GALESSE – È andato a buon fine l’intervento che ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco di Viterbo con i colleghi di Civita Castellana. Erano circa le 19,45 quando sono iniziati i soccorsi. Siamo in Strada Corteccoli, a Gallese, dove una signora chiamava il proprio cane, un giovane Pitbull di dieci mesi, senza che tornasse. Tutto ad un tratto la signora sente il cucciolo piangere. I suoi versi provenivano da un colle vicino la casa della padrona. Era scivolato lungo una parete del colle dove era rimasto incastrato. I soccorritori sono riusciti dapprima a districarlo e poi a riportare il Pitbull alla padrona, la quale è stata molto grata del soccorso. Anche in momenti difficili, come quello che tutti stiamo passando, i Vigili del Fuoco prestano un incessante servizio civile e sociale. Senza sosta e senza tregua.

Matteo Menicacci