“Test a tappeto in tutta la Germania”, Anika Schmidts racconta a SuperAbile

NewTuscia – AUGSBURG (BAVIERA) – “Test a tappeto in tutta la Germania”. Anika Schmidts dalla città di Augusta in Baviera racconta all’associazione SuperAbile Viterbo come scorre la vita nel land tedesco ai tempi del Covid-19.

Conosciuta durante una tappa svoltasi presso il Liceo Santa Rosa da Viterbo, dove, insieme alla sua scuola, era presente per uno scambio culturale, l’insegnante tedesca ha accettato volentieri il ruolo di reporter per la rubrica di SuperAbile.

“La situazione in Germania comincia a farsi davvero seria – afferma Anika -. Come saprete la nostra nazione è composta da tanti land. All’inizio solo le autorità bavaresi hanno scelto misure di contenimento restrittive, mentre nelle altre regioni, seppur con qualche limitazione, la vita scorreva tranquilla. Negli ultimi giorni queste misure sono state estese a tutta la Germania. Misure molto più rigide ma senza lockdown. Si deve stare in casa ed uscire per lo stretto necessario. Nei supermercati occorre stare a distanza di sicurezza, si deve pagare con il bancomat, i cassieri sono dietro ad un vetro. Del resto il nostro paese ieri ha toccato quota 80mila contagi: è il quarto paese al mondo, dietro a Usa, Italia e Spagna. La Baviera, la regione in cui abito, ha il primato dei contagi, 20mila e dei morti 310. Il governo ha deciso di fare 500mila test a settimana con, a regime, 200mila al giorno in modo da individuare l’eventuale positivo e lasciarlo in quarantena insieme alla sua famiglia.

L’associazione SuperAbile? E’ stato un bell’incontro al Liceo Santa Rosa da Viterbo e, quando sono rientrata in Germania, ne ho parlato anche in classe. E’ una bella realtà che fa della motivazione e del sacrificio il loro credo, specie in momenti bui della vita. Un po’ come quello che stiamo vivendo adesso”.

Associazione SuperAbile Viterbo APS