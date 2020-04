Nessun nuovo caso di Covid-19 alle 12 di oggi nella Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Nessun caso accertato di positività al COVID-19 è stato comunicato, entro le ore 12, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

Dei 177 tamponi refertati nelle ultime 24 ore, 157 sono stati eseguiti su pazienti e operatori di Villa Immacolata, 4 su pazienti ricoverati presso l’ospedale di Belcolle e 16 a persone presso la loro abitazione.

In queste ore la Genetica molecolare di Belcolle sta proseguendo nell’attività di processazione dei test diagnostici su campioni biologici per la ricerca dell’Rna virale specifico del virus Sars cov-2.

Contestualmente, il Team operativo Coronavirus è costantemente in contatto con la direzione sanitaria di Villa Immacolata al fine di perfezionare e potenziare tutte le azioni di prevenzione e di protezione per il contenimento del virus nella struttura. Inoltre, la Asl di Viterbo sta condividendo in tempo reale con la casa di cura i flussi informativi, compresi gli esiti dei tamponi refertati, con la disposizione di comunicare gli stessi agli operatori, ai pazienti e ai familiari.

In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi accertati al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, restano a 295, di cui 6 sono i casi accertati in strutture extra Asl e già noti.

Oggi è stato comunicato ai soggetti istituzionalmente competenti la negativizzazione dal COVID-19 del secondo paziente residente nella Tuscia, nello specifico nel comune di Oriolo Romano, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 237 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio , 31 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 nel reparto di medicina COVID, 4 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 2 il numero delle persone negativizzate e resta a 7 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Seguono eventuali, ulteriori, comunicazioni alle ore 17