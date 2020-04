Mascherine fashion fatte a mano gratis per i montefiasconesi: il bel gesto dell’imprenditrice Marina Costantini

Gaetano Alaimo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Utilità, servizio pubblico, amore per il proprio paese e la propria comunità e, perché no, uno stile unico e molto fashion. Stiamo parlando della lodevole iniziativa dell’imprenditrice di Montefiascone Marina Costantini, ricordata sui social anche dalla vicesindaca Orietta Celeste, che ha deciso di realizzare circa 150 mascherine alla moda e donarle al Comune per darle ai più bisognosi. Il tutto secondo i suoi gusti: Marina ha una storica attività di tessuti e vende abbigliamento fashion a Montefiascone.

“Sono stata mossa dal fatto che queste sono mascherine che servono – dice Marina Costantini – e che serviranno da adesso in poi. Non mi piace il fatto che su un materiale che è diventato di prima necessità come il pane la gente ci lucri al punto di chiedere anche 15 euro a mascherina: diventa un fatto molto negativo. Ho deciso di mettere a disposizione di tutti la

mia arte, la mia capacità di cucire e il fatto che sono fondamentalmente figlia d’arte, avendo avuto un padre tappezziere ed una madre sarta. Mi sono detta che, avendo delle stoffe ferme lì da un parte da molto tempo in tappezzeria, non potevo non utilizzarle per aiutare le persone che hanno meno di me. Da qui è partita l’idea di donarle un po’ al mio Comune e a chi ne avrà bisogno”.

Un lavoro lungo e certosino che, però, Marina Costantini fa giornalmente per raggiungere il suo obiettivo. Vero?

“Il lavoro è sicuramente lento, facendolo da sola e a mano. Circa 20 sono le unità che riesco a realizzare giornalmente. Le mascherine sono lavorate, in due pezzi, uno davanti e uno dietro, con una tasca che può contenere una garza, un fazzoletto, che può essere cambiato quando si torna a casa. Non hanno gli elastici ma i fiocchetti: non so se l’elastico può essere igienizzato e quindi ho deciso di fare i laccetti dello stesso tessuto delle mascherine.

Il laccetto può essere tranquillamente disinfettato, mentre l’elastico non può essere lavato a 90 gradi: questi sono tessuti interamente italiani che vengono dalla mia tappezzeria, tessuti forti perché sono in cotone e molto resistenti in lavatrice. Così il virus muore se

nza dubbio. Il tessuto è a tre strati. Il tutto viene cucito interamente a mano: anche il laccetto è piegato, cucito, stirato, insomma…è abbastanza particolare”.

Com’è nato il design di queste mascherina fashion?

“Ho preso l’idea dalla mascherina chirurgica: ha una forma molto carina con delle pieghe che si adattano a qualsiasi tipologia di viso”.

Quindi l’impegno a donarle al Comune di Montefiascone…

“Una parte della produzione verrà donata al Comune di Montefiascone, io spero di arrivare a regalare 100-150 unità. E’ stato un atto dovuto dopo che ho saputo di tanta gente che ne ha bisogno ma non se le può permettere: Montefiascone mi vuole bene, ha voluto bene a mio padre, ho tanti clienti montefiasconesi. Mi sono mossa perché di gente brava nel mio paese ce n’è tanta ed io non potevo non utilizzare la mia esperienza e metterla al servizio di tutti quelli più bisognosi”.