Leccabaffo il panino della Tradizione e Sigma Via Carlo Cattaneo: donazione di Pasqua all’ospdedale Belcolle

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sono considerati eroi nazionali da settimane, anche se continuano a dire che fanno semplicemente il proprio dovere in corsia. Per loro “Leccabaffo, il panino della tradizione”, aveva avuto un pensiero speciale.

All’inizio dell’emergenza nazionale ha organizzato un delivery per il personale sanitario addetto all’urgenza di Belcolle. Una pausa pranzo gustosa, donata a chi era di turno, un gesto fatto senza farne comunicazione, come è giusto in questo momento.

Sono tante però le persone che si alternano in servizio, per questo la panineria Leccabaffo e Sigma di via Cattaneo hanno organizzato insieme una seconda, semplice consegna, con il coordinamento di Lucio Matteucci (anima di Viterbo Civica): l’omaggio delle colombe di Pasqua, un piccolo pensiero da portare a casa e condividere con la propria famiglia.

“Anche in questo caso non avremmo comunicato nulla, ma leggendo i messaggi di ringraziamento di tanti operatori abbiamo deciso di ringraziarli, noi a loro, con le parole usate nel biglietto: la colomba da sempre è segno di pace, con questo umile omaggio vi ringraziamo per il vostro quotidiano sacrificio e ci auspichiamo che la pace torni presto nelle vite di tutti noi”, spiegano gli organizzatori.

Le due aziende proseguono in queste azioni a supporto del territorio, aderendo all’invito di Confartigianato Imprese Viterbo che sta supportando la raccolta comunale di beni di prima ncesessità per le famiglie meno abbienti. Sigma (via Carlo Cattaneo) ha già donato tramite Grazini Traslochi tantissimi prodotti, Leccabaffo il panino della tradizione, lunedì, farà la propria consegna tramite l’associazione artigiana.