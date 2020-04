Lazio: sindacati chiedono la costituzione di un Osservatorio Regionale della Mobilità

NewTuscia ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Le scriventi OO.SS., in considerazione di quanto emerso nel corso degli incontri telematici celebrati in queste settimana per fronteggiare le ricadute dovute alle opportune azioni di contenimento dei contagi da COVID-19 da porre in atto, sono a richiedere a codesto Assessorato la costituzione di un Osservatorio Regionale della Mobilità, quale luogo di partecipazione e confronto permanente tra l’Ente Regione e le Parti economico – sociali afferenti ai settori dei Trasporti, dei Porti, della Logistica e Merci e del Trasporto aereo.

A tal fine, nei prossimi giorni, CGIL CISL e UIL provvederanno ad inoltrare dei contributi utili per la definizioni dei compiti e delle materie che potranno essere oggetto di approfondimento in seno all’Osservatorio, tra i quali non potranno mancare:

Monitoraggio degli andamenti occupazionali,

Analisi e proposte per lo sviluppo complessivo del sistema dei trasporti regionale,

Salute e sicurezza.

Convinti dell’importanza che può risiedere in questa operazione, anche in relazione del concreto apporto che gli attori coinvolti potranno comunemente offrire per la crescita e lo sviluppo dei settori soprarichiamati nell’immediato post – emergenza, confidiamo in una prossima convocazione da parte dell’Assessorato dedicata al tema.