Imprenditore ternano dona mascherine alla Polizia di Stato

NewTuscia – TERNI – “Sono ternano”, si è presentato in questo modo al Questore di Terni un imprenditore che opera in città, ma che ha voluto mantenere riservata la propria azienda.

In segno di riconoscenza per le attività svolte sul territorio dai poliziotti ternani, ha consegnato uno scatolone di mascherine a norma CE, da lui commercializzate,

In segno di apprezzamento del gesto, il Questore, che ha voluto cogliere l’occasione per sottolineare l’indubbio valore che i cittadini ternani, e di tutta la Provincia, stanno dimostrando in questo difficile momento, ha consegnato al nuovo “amico” della Polizia di Stato una medaglia distintiva della Polizia di Stato di Terni, alla presenza del Capo di Gabinetto, il dr. Giuseppe Taschetti e del Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale, la dr.ssa Mariantonia Di Sanzo.