Covid-19, primo giorno di calo dei ricoverati in terapia intensiva. Calano anche i deceduti ma il picco resta

NewTuscia – ROMA – Un segnale positivo su tutti a livello nazionale: finalmente sono calati i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid-19: sono 74 in meno rispetto a ieri. E’ una notizia importante sia in sé che per il lento e possibile continuativo decongestionamento dei macchinari e reparti di terapia intensiva, specie nelle regioni più colpite come la Lombardia.

I nuovi casi di contagio sono oggi 2886 più di ieri, quadro stabile con gli ultimi giorni. Calano ancora il numero di deceduti, anche se rimane considerevole: oggi 681 (sorpassata a quota di 15 mila morti) più di ieri e 1.241 guariti, quest’ultimo dato in linea con un trend in miglioramento degli ultimi giorni.

In tutto si sono toccati i 124.632 contagi, con attuali 88.274 positivi e, come accennato, 15.632 morti totali.

Ancora si è nel periodo di picco e, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale con Borrelli e il presidente del consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, hanno detto che le misure di distanziamento sociale vanno rispettate sempre rigorosamente.