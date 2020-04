Comune di Ischia di Castro, 600 mascherine in distribuzione

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Si avvisa la cittadinanza che presso gli Uffici Comunali sono in distribuzione n. 600 mascherine, in parte già distribuite, fornite dalla Regione Lazio, come già comunicato nella mia lettera indirizzata alle famiglie del nostro Paese, nella quale non ho scritto che non sarebbero state distribuite ma ho solo considerato, come molti altri Sindaci della Provincia, la scarsa qualità delle stesse.

La consegna viene eseguita tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 fino ad esaurimento delle medesime.

Continua nel frattempo la consegna individuale delle mascherine acquistate dal Comune e destinate inizialmente ai soggetti anziani e soli, alle categorie più a rischio e agli esercenti attività commerciali.

Il Sindaco

Dott. Salvatore Serra