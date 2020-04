A Vetralla circuito di raccolta con giro per rifiuti indifferenziati di case dei positivi al Covid-19

NewTuscia – VETRALLA – CON ORDINANZA N 44 del 2 aprile scorso,è stato attivato un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. La raccolta dei rifiuti avverrà con frequenza pari a 2 volte a settimana, il lunedì e il giovedì, per essere conferiti presso la discarica di Viterbo, Loc. Fornaci.

I cittadini, nelle abitazioni in cui NON presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovranno mantenere inalterate le modalità di conferimento dei rifiuti attualmente in essere , precisando che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso dovranno essere gettate nell’indifferenziato.

I cittadini residenti in abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovranno interrompere la raccolta differenziata e considerare tutti i rifiuti domestici come INDIFFERENZIATI, inclusi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti che dovranno essere raccolti e conferiti insieme. Dovranno utilizzare almeno 2 sacchetti infilati uno dentro l’altro ben chiusi, trattenere in casa i rifiuti prodotti ed esporli fuori l’accesso della propria abitazione esclusivamente la mattina della raccolta, con le modalità concordate con la ditta. E’ assolutamente vietato conferire i rifiuti presso i contenitori stradali. Non bisognerà avere alcun contatto con gli addetti della raccolta, i quali avviseranno l’utente suonando il campanello.

Sarà la società TEKNECO SISTEMI ECOLOGICI SRL, a raccogliere direttamente dalle suddette abitazioni i rifiuti indifferenziati . Tale servizio è stato attivato garantendo la massima salvaguardia di tutto il personale addetto nonché di tutta la cittadinanza, attraverso sanificazioni dei contenitori e di tutti i materiali utilizzati.

Per qualsiasi informazione gli utenti potranno rivolgersi al numero telefonico UFFICIO AMBIENTE 0761 466935

L’Ordinanza in oggetto è scaricabile sul sito del Comune di Vetralla Albo Pretorio