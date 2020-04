Villa Immacolata in isolamento: risultano 6 positivi al coronavirus

NewTuscia – VITERBO – Il virus Covid 19 è arrivato anche a Villa Immacolata, il Complesso Socio Sanitario e Riabilitativo di San Martino al Cimino (VT), e la situazione comincia ad essere preoccupante, con 6 persone contagiate.

La Asl di Viterbo comunica che : “Al fine di contenere la diffusione del virus nella casa di cura, ha avviato tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie, compresa l’esecuzione di due prime tranche di tamponi sugli ospiti e sui dipendenti. In attesa dell’esito degli esami eseguiti l’accesso e l’uscita dalla struttura è stato temporaneamente interdetto”. Oltre alla sanificazione degli ambienti, la Asl ha disposto che

“Vengano dimessi gli ospiti della struttura esclusivamente in caso di assenza di sintomi e successivamente all’esito negativo del tampone naso faringeo per la ricerca del virus”.

Tra le 6 persone contagiate 3 operatrici sanitarie e 3 pazienti della struttura: si tratta della 65enne Fiorella Biribicchi di Viterbo, una 50enne sempre di Viterbo, e di Elisa Iezzi, di Capranica.

Il sindaco di Capranica Pietro Nocchi, commenta: “Elisa era già a casa da oltre due settimane e, per l’importate lavoro che svolgeva a contatto con le persone più fragili, è stata sottoposta al tampone. Al momento Elisa è casa, sta bene e con molta serenità ha voluto condividere questa notizia con la Comunità. A nome di tutti la ringrazio e le auguriamo una pronta guarigione”.

Per quanto riguarda gli ospiti contagiati, un’anziana di Montalto di Castro di nome Bernardina Bartoli e un anziano di Vignanello. Entrambi sono attualmente ricoverati presso l’Ospedale Belcolle.

Intanto Villa Immacolata è stata isolata: polizia e carabinieri presidiano il cancello d’ingresso. Dalla struttura non si può né entrare né uscire.