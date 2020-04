FDI Civita Castellana: “Grazie agli imprenditori per le donazioni. Cancelliamo subito l’Iva e i dazi doganali sui dispositivi donati”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In questo periodo tremendo per la popolazione italiana e mondiale, Fratelli d’Italia Civita Castellana vuole ringraziare tutti gli imprenditori che si sono impegnati nella donazione di macchinari agli ospedali, di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operatori sanitari e commercianti in prima linea, alle fasce deboli ed alla cittadinanza tutta. È in momenti come questi, che speriamo non si ripetano nella storia dell’umanità, che le responsabilità e le iniziative delle singole persone possono incidere fortemente sulla collettività.

Ebbene, gli sforzi degli imprenditori non possono essere vanificate dalle decisioni di un governo distratto, che impone dazi doganali ed IVA anche su merce donata alla collettività (macchinari, mascherine, guanti e camici importati da altri paesi extraeuropei). Chiediamo che vengano immediatamente cancellati, pertanto, sia i dazi doganali che L’IVA sui prodotti donati dagli imprenditori alla collettività, con effetto retroattivo, al fine di poter sostenere, seppur nella minima parte, gli sforzi degli imprenditori italiani.

FRATELLI D’ITALIA CIVITA CASTELLANA