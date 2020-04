Emergenza Covid-19, al via le donazioni per le famiglie in difficoltà

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Un paese dal cuore grande che dimostra solidarietà in ogni occasione. Sono iniziate ad arrivare le prime donazioni sul conto corrente creato dal Comune per fronteggiare l’emergenza covid-19.

Nei giorni scorsi, anche a seguito delle numerose richieste da parte di cittadini per aiutare le famiglie in difficoltà, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare un conto corrente per raccogliere le donazioni. Tutti i fondi raccolti aiuteranno a sostenere cittadini e famiglie che, a causa di questa emergenza, hanno difficoltà ad acquistare generi alimentari e di prima necessità.

“Ringraziamo quei cittadini che hanno già fatto arrivare le prime donazioni – dichiara con soddisfazione il sindaco Fabio Menicacci – e invitiamo, tutti coloro che possono, a dare un contributo: in piena emergenza anche un piccolo gesto può salvare una vita! I sorianesi hanno un cuore grande – conclude – e sono certo che lo dimostreranno anche in questa occasione”.

Per contribuire alle donazioni: IT39D0893173270000040012365 – Causale: Donazione Emergenza COVID19