Distribuzione di alimenti e mascherine: la solidarietà del Comune di Ischia di Castro

NewTuscia – ISCHIA DI CASTRO – Il Comune di Ischia di Castro si prodiga per la solidarietà nei confronti delle famiglie più in difficoltà, con un’iniziativa volta alla distribuzione di alimenti.

“Un grazie particolare ai volontari della Croce Rossa per la disponibilità alla distribuzione degli alimenti e alla Pro-loco per la collaborazione”, afferma il sindaco Dott. Salvatore Serra, “Ringraziamo la popolazione per la sensibilità e l’altruismo dimostrato finora, e a tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa. Un grazie particolare alla Conad di Marta. Iniziamo la consegna dei primi pacchi e nei prossimi giorni continueremo a lavorare in questa direzione”.