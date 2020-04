Confimprese Viterbo, rinnovo abbonamenti Siae

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che la data di scadenza per il rinnovo degli abbonamenti Siae relativi alla musica d’ambiente, per l’anno 2020 è stata differita dal 17 aprile al 31 maggio 2020 a causa della grave emergenza sanitaria in corso in Italia.

Restano confermati, a favore degli associati a Confimprese gli sconti fino al 25% sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici e concertini dal vivo. Potranno beneficiare di tale accordo i pubblici esercizi ( bar, ristoranti, pub, pizzerie, alberghi etc) e tutte le altre attività commerciali e le imprese di servizi che diffondono musica d’ambiente nei propri locali, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore. Gli esercenti interessati possono richiedere e ritirare presso la sede di Confimprese Viterbo Via Gargana 40 i moduli da presentare agli uffici Siae.

Info: 0761. 1702960 – 0761. 326210; EMAIL: confimpreseviterbo@gmaIL.com Sito: www.confimpreseviterbo.it

CONFIMPRESE VITERBO