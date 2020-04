Ceccarelli (Fdi): “Ferma condanna alle minacce di morte a Giorgia Meloni da parte del grillino Riti”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Siamo profondamente sdegnati ed impressionati dal tono, carico di odio, dell’attivista M5S Gianfranco Riti di Montefiascone che, ripreso in un post sulla bacheca di Matteo Salvini, minaccia di morte lo stesso Matteo Salvini insieme a Giorgia Meloni mentre per la fine di Berlusconi invoca la provvidenza divina.

Parole deliranti ed indice di una chiara degenerazione della politica per le quali sembrerebbe che gli stessi Cinque Stelle stiano ora provando maldestramente a “mettere una pezza”con il paventato allontanamento dello scomodo esponente.

Parlare di pallottole in testa per “far passare tutto” è una dichiarazione sconvolgente nella sua freddezza, sintomo di una deriva dalla quale occorre, in effetti, prendere le distanze.

I primi a farlo devono essere proprio i Cinque Stelle per i quali, negli ultimi tempi, l’offesa e l’insulto sembrano all’ordine del giorno.

La nostra vicinanza va a Giorgia Meloni, oggetto di minacce intollerabili per le quali chiediamo scuse immediate ed una ferma condanna da parte dei leader del Movimento che a questo punto devono, in maniera inequivocabile, dimostrare la loro estraneità ad una dichiarazione farneticante.

Massimo Ceccarelli

Fratelli d’Italia Montefiascone