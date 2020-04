300 mascherine donate al Comune di Viterbo, il ringraziamento del sindaco Arena 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Trecento mascherine realizzate manualmente e donate al Comune di Viterbo, il sindaco Arena ringrazia gli artefici del nobile gesto. “A suor Francesca e a tutte le suore alcantarine del monastero di Santa Rosa, a Barbara Proietti, Barbara De Dominicis e Viviana Ginebri, socie della Onlus Tessili Antichi, e a Gaetano Labellarte va il mio sentito e affettuoso ringraziamento. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare delle altre mascherine.

Provvederemo a smistarle e a consegnarle a coloro che ne hanno bisogno. In questo momento le mascherine rappresentano un dispositivo di protezione importante per la tutela della salute dei cittadini, ancor di più per tutte quelle persone maggiormente esposte al rischio di contagio. Ancora grazie – ha concluso il sindaco Arena – a nome mio personale e anche da parte di tutti coloro che ne andranno a beneficiare”.