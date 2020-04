NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

A VETRALLA NASCE “AMICINCOMUNE “

#SOSteniamo

Dall’inizio dell’emergenza la nostra amministrazione, il personale comunale addetto, le assistenti sociali e tutte le figure di riferimento,stanno lavorando incessantemente per far fronte alle esigenze di quelle famiglie che si trovano e si troveranno in difficoltà a causa di questa terribile emergenza da Covid-19. Per questo nasce AMICINCOMUNE #SOSteniamo, un modo per aiutare e lasciarsi aiutare, riscoprendosi comunità. Nessuno deve essere lasciato da solo, pertanto oltre ai maggiori canali ufficiali di diffusione informativa, sito istituzionale dell’Ente, pagina facebook del Comune di Vetralla, sono in distribuzione volantini a tutti i nuclei familiari per informare sui servizi messi a disposizione con gli indirizzi mail e i vari recapiti da contattare, sia per RICEVERE CHE PER DONARE AIUTO.

A tal proposito è stato attivato il NUMERO VERDE 800922901 ed un conto corrente bancario dedicato

IBAN: IT61 U089 3173 3510 0004 0012 344 Causale : SOStegno Covid-19 Vetralla

mail all’indirizzo: sosteniamo@comune.vetralla.vt.it

posta elettronica certificata PEC all’indirizzo : comune.vetralla@legalmail.it

La regola principale da seguire è sempre RESTARE A CASA, sarà il tuo Comune ad aiutarti.

Ricordiamo che le donazioni effettuate saranno FISCALMENTE DETRAIBILI e andranno a integrare i fondi disponibili

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA