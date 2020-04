“Una Pasqua speciale”: Namo Ristobottega e la chef Tiziana Favi propongono quattro video tutorial

NewTuscia – TARQUINIA – Quattro ricette da condividere, per un pranzo di Pasqua davvero speciale. È quanto da giovedì 2 aprile hanno iniziato a proporre Namo Ristobottega e la sua chef Tiziana Favi, Cuoca dell’Alleanza Slow Food, che sulla pagina Facebook del ristorante mette a disposizione le sue idee e la sua passione condividendoli con chi vuole passare un pranzo di Pasqua virtualmente assieme.

“In un momento così delicato,- racconta Tiziana – in cui tutti stiamo rivedendo le nostre priorità, avrei voluto creare un menu davvero speciale, cucinare piatti bellissimi che ci potessero distogliere dagli orrori ai quali assistiamo inermi in questi mesi. Portarli a casa con un servizio a domicilio, magari con un fiore e una bella frase di auguri su un bigliettino di carta riciclata color pesco”.

“Avrei potuto, – continua – sarebbe stato bello, ma secondo me è proprio in momenti come questo che bisogna fare rete ed essere il più possibile vicini e coesi. Quindi ho pensato che il modo per essere più vicina a tutti fosse mettere loro a disposizione ciò che sono: una cuoca”.

Il primo video tutorial, già online, vede Tiziana preparare una cocotte di uova e asparagi con chips di pane. Nei prossimi giorni, sarà la volta di una lasagnetta scomposta con ragù di broccoli e crema di pecorino, quindi degli spiedini di pollo laccato al miele con croccante di carciofi e zabaione salato e infine la mousse di ricotta con fragole, salsa rossa e granella di pistacchi.

Il tutto, con il sentito augurio da parte di tutto lo staff di Namo per una buona Pasqua nonostante tutto e con una forte raccomandazione: “Acquistate dai piccoli produttori locali e nei piccoli negozi, fatelo approfittando dell’iniziativa “Rimani a casa, la spesa te la porto io” che trovate sulla pagina Facebook della Città di Tarquinia.