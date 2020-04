I libri e i vini di Bistrot Caffeina direttamente a casa tua

Arriva l’iniziativa di home delivery per battere l’emergenza Coronavirus

NewTuscia – VITERBO – Anche nei giorni del lockdown dell’epidemia Coronavirus non viene meno la voglia di qualità e di cultura: ecco perché Bistrot Caffeina è pronta a portare direttamente a casa della sua clientela tante proposte wine di alta qualità e i migliori titoli fra i libri a disposizione. L’iniziativa non ha minimi d’ordine e, anzi offre delle scontistiche rilevanti per i soli prodotti vino (fino al 20%) che saranno portati in qualunque domicilio all’interno del comune di Viterbo da parte dello staff di Bistrot Caffeina, munito di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla legge.

Gli ordini sono ricevuti e processati tramite mezzi digitali: è sufficiente un messaggio privato sulla pagina Facebook di Bistrot Caffeina, su WhatsApp, su Instagram e anche tramite messaggio Telegram. Sui portali social vengono pubblicizzati solo alcuni fra i titoli di libri e fra le possibilità di vino a disposizione e i clienti sono invitati a chiedere ulteriori informazioni e la lista completa della merce in promo. Anche per il pagamento le possibilità sono le più varie, essendo disponibile il pagamento in contanti, tramite bonifico e tramite piattaforma Satispay: su quest’ultima piattaforma sono a disposizione degli ulteriori sconti inserendo i codici promozionali che saranno diffusi dalle pagine social di Bistrot Caffeina.

Caffeina Cultura