La poesia ai tempi del Coronavirus, rinvio presentazione antologia

NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 4 aprile era prevista la presentazione con recital degli autori dell’antologia “EMOZIONI” a cura di Accademia Barbanera al Piccolo Teatro Cavour di Bolsena VT sotto la direzione artistica di Fabio D’Amanzio.

Un incontro poetico, sociale, collettivo nella diffusione delle emozioni, la comunicazione generale della poesia. Una antologia realizzata in poco più di due mesi, curata come una creatura ed ora rimasta silente. Una nuova raccolta antologica di 200 pagine, con pura poesia, libere emozioni proposte da ben 66 autori da tutta Italia. L’appuntamento a causa di questa terribile pandemia che ci isola e spaventa è prorogato a data da definirsi. Con l’occasione chi volesse ricevere il libro, con un modesto contributo, lo spediremo direttamente al proprio domicilio, basterà richiederlo sul nostro sito www.accademiabarbanera.it una buona lettura in questi giorni casalinghi di isolamento e riflessione. Le emozioni da “Wikipedia”: “sono stati mentali e fisiologici associati a modificazioni psicologiche, a stimoli interni o esterni, naturali o appresi. Secondo la maggior parte delle teorie moderne, le emozioni sono un processo multi componenziale, cioè articolato in più componenti e con un decorso temporale che evolve. In termini evolutivi, o darwiniani, la loro principale funzione consiste nel rendere più efficace la reazione dell’individuo a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata ai fini della sopravvivenza, reazione che non utilizzi cioè processi cognitivi ed elaborazione cosciente.