Fondo sostegno alimentare: non chiamare il numero verde del Comune

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – L’assessorato al welfare chiarisce che si sta lavorando sui criteri per la gestione del fondo per il sostegno alimentare alle famiglie che ne abbiano necessità, ma lancia un appello affinché i cittadini non chiamino il numero verde istituito dal Comune, o i servizi sociali del Comune per chiedere informazioni su un avviso non ancora pubblicato.

“Non è ancora il momento e queste chiamate continue per le quali adesso non possono essere fornite informazioni, rischiano di mandare fuori uso un servizio importante assicurato in questi giorni nei confronti soprattutto delle persone in difficoltà e di chi sta usando quel numero di servizio in quanto in quarantena e ha bisogno di interventi immediati”.

Tutte le informazioni sull’accesso al fondo per il sostegno alimentare saranno contenute in un avviso che sarà presto pubblicato, con il massimo rispetto della trasparenza, sul sito web del Comune di Terni e sarà diffuso dai media locali, sui canali social ufficiali, oltre che da tutte le associazioni impegnate che stanno collaborando in questa emergenza.

Stamattina insieme alle associazioni di categoria è stata verificata la possibilità di predisporre sconti speciali da parte dei negozi dove si potranno fare gli acquisti per venire incontro ulteriormente a chi utilizzerà il bonus. Saranno previste inoltre forme di autocompilazione delle richieste di accesso al fondo anche senza muoversi da casa. Per questo sarà istituita un’apposita linea telefonica e indirizzi mail dedicati.

“Fino a che l’avviso non sarà pubblicato – ripete l’assessore Cristiano Ceccotti – si prega dunque di non telefonare al numero verde del Comune per non creare ulteriori problemi. Sarà nostra cura dare tutte le informazioni necessarie al momento giusto, per rendere il servizio al meglio. Vi ringraziamo e facciamo appello al vostro senso civico”.