De Simone e Del Moro su liquidazione fornitori Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Bene l’intervento del sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, che ha dato mandato agli uffici di Palazzo dei Priori di procedere al pagamento delle fatture emesse da aziende fornitrici dell’amministrazione.

Un passaggio che dovrebbe essere dovuto per le istituzioni ma che non sempre si rivela tale. In questo caso invece arriva dal Comune di Viterbo un segnale forte di grande attenzione verso le pmi che, se avessero dovuto attendere tempi più lunghi per vedersi corrisposte le dovute spettanze, in questo momento di particolare difficoltà avrebbero rischiato di trovarsi alle prese con ulteriori problemi.

Ringraziamo pertanto il Comune di Viterbo, nella persona del sindaco Arena e del consigliere comunale Luigi Maria Buzzi che per primo ha sollevato l’importante questione, confidando che l’impegno assunto dall’amministrazione comunale del capoluogo con le piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi serva da esempio a tutte gli enti pubblici de nostro territorio.

Michael Del Moro

Andrea De Simone