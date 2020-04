NewTuscia – VITERBO – Questo è il momento più duro di questo secolo. Come tutte le generazioni prima della nostra siamo chiamati a trovare le risorse per superare questa che è la sfida della nostra vita. Dobbiamo andare avanti!

All’interno della Via degli Artisti che probabilmente dovrà essere posticipata, ha un posto d’onore il 1° Salone del Libro Città di Viterbo, abbinato al suddetto Premio Letterario voluto anche per accendere un riflettore sulla bellissima realtà degli scrittori della Tuscia. La madrina dell’evento, la viterbesissima e pluripremiata scrittrice Roberta Mezzabarba, vera a propria forza della natura, ha riunito una giuria di assoluto valore che sta lavorando in remoto al giudizio dei numerosi manoscritti arrivati.

Rispettando le previsioni del bando del Premio, l’elenco dei finalisti sarà pubblicato entro il 15 maggio 2020 sulla pagina Facebook de “La Via degli Artisti” e su quella del premio “TUSCIA LIBRIS” oltre che sul sito www.concorsiletterari.net ed i finalisti saranno informati con una mail personalmente.

Nonostante le ovvie difficoltà, i lavori andranno avanti ed usando le tecnologie che permettono il collegamento in remoto fino a 100 utenti, messe a disposizione dalla Open Solutions di Viterbo, il 2 Giugno 2020, saranno proclamati i vincitori con evento online pubblico. Poi durante la futura Via degli Artisti si terrà la premiazione “fisica” alla presenza degli autori.

Presto in serbo una novità dedicata al periodo che stiamo vivendo.

Avanti tutta nel rispetto di tutti.

Hai tempo fino al 15 Aprile per partecipare al premio letterario “Tuscia Libris – Città di Viterbo”

Consulta per dettagli e bando:https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-letterario-nazionale-tuscia-libris