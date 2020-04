Il vicesindaco Orietta Celeste: “A Montefiascone 53 mila euro dalla Regione oltre ai fondi del Governo per beni di prima necessità e medicinali”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Comunichiamo che, in aggiunta al decreto Ministeriale che ha stanziato 93.336 41 euro , con delibera del 31 Marzo la Regione Lazio ha stanziato al nostro Comune la somma di 53 mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà per l’ emergenza Coronavirus da spendere con buoni per l’ acquisto di beni di prima necessità e medicinali, che renderemo fruibili quanto prima applicando la normativa in totale trasparenza, pubblicando tutto sul sito del nostro Comune”.

Così il vicesindaco di Montefiascone, Orietta Celeste.