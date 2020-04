Emergenza coronavirus. Aduc a Mi Manda Rai Tre giovedì 2 aprile dalle ore 10

NewTuscia – FIRENZE – Riceviamo e pubblichiamo. Emergenza coronavirus. Ormai compagna del nostro quotidiano. Per coloro che non sono malati, ricoverati e comunque sotto l’ala protettrice del Sistema Sanitario o che sono direttamente protettori dello stesso SSN: restrizioni alla mobilità; sospensione della socialità al di fuori delle mura domestiche e delle persone con cui condividiamo la casa; lavoro da casa online (per chi può); situazioni economiche vorticosamente verso il basso; lo Stato che ci viene incontro e le difficoltà per aiutare tutti; le difficoltà di ognuno per comprendere come, cosa e dove prendere, contribuire, farsi ingranaggio di una società dove ognuno ha bisogno dell’altro e dove ognuno può e deve a sé e all’altro.

Interviste, consigli, osservazioni, opinioni, preoccupazioni per come e dove farsi meno male facendo bene a tutti. Esperti, autorità e persone comuni. In video e in voce.

Questo accade giovedì 2 aprile nella trasmissione Mi Manda Rai Tre, in onda dalle ore 10. Con la conduzione di Salvo Sottile, collegata in videoconferenza da Firenze, per Aduc sarà in studio l’avv. Laura Cecchini.