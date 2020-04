Covid-19, UGL Sanità: “Dichiarazioni Ministro Speranza condivisibili ma estremamente tardive”.

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. La guerra al Covid-19 si deve vincere sostituendo alle promesse fatti concreti. “Leggiamo – dice Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Sanità – che oggi il Ministro della Sanità ha parlato di un monitoraggio sugli operatori sanitari attraverso un uso intelligente e costante dei tamponi. Riteniamo siano parole certamente condivisibili ma estremamente tardive visto il prezzo di vite umane e di contagiati che i lavoratori del comparto, pubblico e privato, hanno dovuto contare fino a oggi.

Chiediamo giornalmente, da quando la pandemia si è sviluppata con tutta la sua drammatica forza, che gli operatori sanitari siano prioritariamente monitorati attraverso i tamponi e messi in sicurezza venendo forniti degli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. Invece riceviamo ancora accorati appelli dalle zone maggiormente messe sotto pressione per l’inadeguatezza e l’insufficienza dei più importanti DPI mentre l’esecuzione su scala nazionale dei tamponi per i lavoratori resta un progetto solo a parole. Proteggere i lavoratori per sconfiggere il virus Covid-19 è l’impegno che deve sostenere la dura battaglia che questi eroi stanno combattendo e che trova la UGL Sanità al loro fianco”.