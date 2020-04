Coronavirus: M5S Lazio, dirottiamo fondi bilancio 2020 su emergenza

La proposta oggi in Commissione Bilancio rivolta alle altre forze politiche, dopo la verifica di fattibilità della capogruppo Lombardi con la Giunta che ha reso disponibili 2 milioni da Fondo Workers Buyout

NewTuscia – ROMA -Riceviamo e pubblichiamo. “Stiamo vivendo un momento di emergenza che ha stravolto tutti i programmi di vita pubblica e privata. Pertanto è evidente che anche la pianificazione delle politiche economiche basata sulle condizioni valide fino a qualche mese fa, oggi risulta obsoleta e richiede di essere rivista alla luce delle nuove condizioni che oggi, con urgenza, ci chiedono di agire in maniera coerente”. Così in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio a margine della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. “Oggi dobbiamo dare una risposta concreta e immediata ai bisogni basilari delle persone che fino a ieri avevano un lavoro e oggi invece non sanno se riusciranno a trovare le minime risorse necessarie a fare la spesa, curarsi, pagare l’affitto o le utenze. – aggiunge la consigliera regionale 5stelle Valentina Corrado, vicepresidente in Commissione Bilancio – Per questo abbiamo deciso di proporre alla Giunta di destinare alle misure urgenti di contrasto all’emergenza coronavirus i fondi assegnati alle nostre proposte approvati nel bilancio 2020, visto che si tratta di provvedimenti che allo stato attuale dei lavori del Consiglio regionale, non sappiamo con certezza quando vedranno di preciso la luce e in quale contesto”.