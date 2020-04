Calvi dell’Umbria, sindaco Grilini: Emergenza non è terminata ma a Calvi nessun caso contagio”

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – A ieri sul territorio comunale non si sono registrati casi di Covid-19. Lo ha reso noto il sindaco, Guido Grillini al termine del minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus, sottolineando anche che “l’emergenza non è finita, dobbiamo assolutamente vincere questa guerra e possiamo farlo solo se tutti insieme facciamo il nostro dovere di cittadini osservando le regole che ci vengono impartite”.

All’iniziativa nazionale di Anci e Upi a cui ha aderito anche Calvi, c’erano, oltre al sindaco, il vice, Sandro Spaccasassi, e il consigliere comunale Francesco Verdinelli. Un pensiero particolare il sindaco lo ha rivolto a medici e infermieri “che si sono ritrovati – ha affermato – a combattere una guerra più grande di loro e sono morti a causa di questo. Ringrazio tutta la popolazione – ha concluso – che insieme a noi ha vissuto questo momento di raccoglimento”.