Acquapendente, Casa di Riposo San Giuseppe: “Nessuno ha sintomi di Covid-19”

Il Sindaco del Comune di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi scende in campo per combattere fake-news sulla Casa di Riposo San Giuseppe : “Cerchiamo di fare chiarezza”, sottolinea, “Nella nostra struttura sono presenti 60 pazienti e 39 operatori. Nessuno ha sintomi di Covid-19. La maggior parte ha fatto i tamponi ed il risultato è negativo. La struttura è stata chiusa ad accessi esterni lo stesso giorno del Decreto. Preghiamo tutti coloro i quali diffondono informazioni non veritiere di informarsi direttamente dalla fonte. In struttura è sempre presente dalla mattina alla sera, da Lunedì alla Domenica, il Direttore.”

Novità anche sullo step distribuzioni mascherine: “Si ricomincerà Giovedì 2 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 sotto i portici del Palazzo Comunale. Continuerà anche le mattine seguenti fino ad esaurimento scorte. La distribuzione riprende anche nelle Frazioni della Pro Loco di Trevinano e del Consiglio di Frazione di Torre Alfina. Le mascherine, che non sono propriamente adatte ad un uso sanitario, saranno donate all’Ospedale ed alla Residenza Sanitaria Assistita San Giuseppe che ne faranno l’uso che credono”.