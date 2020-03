NewTuscia – VITERBO – Lo Sportello per i diritti degli animali rimane a disposizione dei cittadini al numero 0761 348455, tutti i giorni lavorativi, dalle 8 alle 14. A comunicarlo è il consigliere comunale delegato al benessere degli animali Ombretta Perlorca. “Anche in questo difficile periodo, nel rispetto dei decreti governativi, lo Sportello per i diritti degli animali resterà operativo”.