Interventi di manutenzione straordinaria da parte di Anas sulla viabilità del territorio di Gubbio

NewTuscia – GUBBIO – Informo i cittadini che mi è stata data comunicazione da parte della Dirigenza Anas di Perugia di significativi interventi di manutenzione straordinaria sul nostro territorio comunale a partire dalla metà del prossimo mese di aprile.

Parliamo di opere per un importo complessivo di circa 16 milioni di Euro che riguarderanno in maniera particolare la variante della SS. 219, la strada della Contessa ed anche il vecchio tracciato della Pian d’Assino.

Esprimo tutta la soddisfazione mia personale e dell’Amministrazione comunale che rappresento in quanto vediamo riconosciute e premiate le tante sollecitazioni manifestate, anche attraverso la voce unanime del nostro Consiglio comunale, nei confronti di Anas al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità dell’insieme dell’assetto viario del nostro Comune.

OGGI 31 MARZO ESPOSIZIONE A MEZZ’ASTA DELLE BANDIERE IN SEGNO DI MEMORE OMAGGIO ALLE VITTIME DELL’EPIDEMIA

Anche il Comune di Gubbio per oggi, martedì 31 marzo, esporrà a mezz’asta le bandiere, nazionale ed europea, in segno di memore omaggio alle tante vittime dell’epidemia alle quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti religiosi.

La comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende condividere il sentimento di cordoglio espresso dai Comuni della Provincia di Bergamo per i numerosi lutti che stanno sconvolgendo il Paese in questo periodo di grave emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19, unitamente all’analoga iniziativa di solidarietà espressa da ANCI.

Alle ore 12.00, da Sindaco con fascia tricolore, osserverò un minuto di silenzio, in segno di lutto, di solidarietà e di vicinanza alle tante famiglie dei defunti.

EROGAZIONE FONDI DAL GOVERNO A BENEFICIO DEI COMUNI

Alla luce del provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha erogato nei confronti dei Comuni Italiani 400 milioni di Euro, dei quali per l’Umbria sono riservati 5 milioni e mezzo circa e per il Comune di Gubbio circa 213 mila Euro, naturalmente noi sceglieremo un metodo ben preciso assolutamente trasparente e teso ad individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza coronavirus e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, a cominciare da quelle alimentari e da quelle relative ai medicinali.

Lo faremo ovviamente avvalendoci degli Enti del terzo settore secondo l’ indicazione che viene data anche da questo provvedimento.

E’ evidente che cercheremo di farlo trovando dei metodi comuni anche rispetto alla Zona sociale e rispetto ai Comuni umbri, ma soprattutto vogliamo farlo presto e bene perché la condizione di emergenza sta producendo situazioni di bisogno assolutamente drammatiche in alcuni casi e quindi è nostro dovere soccorrere le persone più in difficoltà in questo momento grave per la nostra città e per la nostra nazione.

Il sindaco

Filippo Maria Stirati