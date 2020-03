Covid-19, Brusaferro: “Siamo al picco, non bisogna allentare le misure in atto”

NewTuscia – Secondo quanto riporta l’articolo “Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Siamo arrivati al picco” ” su Virgilio Notizie, Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato: “Secondo i dati i contagi sono stabili. Siamo arrivati al picco, ma non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita, solo che dobbiamo iniziare la discesa. E la discesa si comincia applicando le misure in atto di contenimento e isolamento”. Misure indispensabili per evitare una ripresa dell’epidemia.

Si sta lavorando alla realizzazione di test per la ricerca di anticorpi più rapidi e si è pronti per la certificazione per le aziende impegnate nella produzione di mascherine, lo stabilimento in Lombardia per esempio è pronto a produrne 900.000 al giorno. Le autorizzazioni possono essere rilasciate un’ora dopo aver ricevuto le le prove tecniche di capacita di filtraggio dei microrganismi.

Fonti: https://notizie.virgilio.it/coronavirus-iss-picco-contagi-silvio-brusaferro-mascherine-1342194?ref=libero