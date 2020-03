Coronavirus, Umbragroup SpA destina a riserva tutto l’utile 2019

NewTuscia – PERUGIA – Il Consiglio di Amministrazione di UMBRAGROUP S.p.A., riunitosi in data 30 marzo 2020 sotto la presidenza di Antonello Marcucci, in considerazione dell’intensificarsi e del dilagare dell’emergenza sanitaria e dei futuri impatti economico-finanziari legati alla diffusione del COVID19, ha ritenuto opportuno, in via prudenziale, di proporre all’Assemblea degli Azionisti chiamati ad approvare il Bilancio 2019, di destinare interamente l’u tile di esercizio 2019 a riserva e quindi non saranno distribuiti dividendi.

UMBRAGROUP sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della diffusione del COVID-19 e sta adottando tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia, presso tutte le proprie sedi a livello globale.

La solidità economica-finanziaria e la capacità ed agilità di esecuzione dimostrata in questi ultimi anni dal Gruppo ci farà superare anche questo momento estremamente difficile per tutta

l’economia mondiale.

Antonio Baldaccini

CEO & President