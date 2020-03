Coronavirus, il Comune di Acquapendente in campo con i buoni spesa alimentari. Appello agli esercizi commerciali

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nel tardo pomeriggio di lunedì 30 marzo il Sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi ha reso noto un avviso agli esercizi commerciali addetti alla vendita di generi alimentari ed alle farmacie:



“Nel prendere atto – si sottolinea nella stessa – della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Coronavirus, che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, il comune di Acquapendente, alla luce del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658 relativa a misure ulteriori per l’emergenza alimentare, ha stabilito di predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di assicurare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, allo scopo di alleviare i disagi che si sono abbattuti sulla collettività. In particolare è stabilita l’erogazione di “buoni spesa” e/o pacchi alimentari alle famiglie che si trovino in condizioni di difficoltà economiche a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19. Con il presente avviso si invitano pertanto gli operatori economici preposti alla vendita di generi alimentari, presenti sul territorio del Comune di Acquapendente, ad esprimere il loro interesse a fornire alla popolazione beni di prima necessità. Gli esercizi commerciali che esprimeranno il loro consenso ad essere inseriti nell’apposito elenco comunale forniranno esclusivamente prodotti alimentari, previa presentazione dei buoni spesa che saranno consegnati ai beneficiari a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acquapendente, oppure attraverso l’acquisto diretto di generi alimentari e prodotti di prima necessità che andranno a costituire i pacchi alimentari. Gli esercizi commerciali interessati ad aderire dovranno presentare formale richiesta al SUAP del Comune di Acquapendente per email suap@comuneacquapendente.it o PEC suap.comuneacquapendente@pec.it , indicando le seguenti informazioni: Ragione sociale; indirizzo; numero di telefono di riferimento; tipologia di esercizio commerciale addetto alla vendita al dettaglio di generi alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, macellerie, forni, pescherie…). Il presente avviso è rivolto anche alle farmacie presenti sul territorio comunale per l’acquisto di medicinali da parte dei cittadini beneficiari. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse, sarà predisposto e costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa o dove potranno essere acquistati i generi alimentari e prodotti di prima necessità che andranno a costituire i pacchi alimentari. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio SUAP del Comune di Acquapendente al numero 0763730924”..