Coronavirus. 77.635 attualmente positivi. 12.428 i morti

NewTuscia – VITERBO – Salgono a 77.635 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano, con un incremento di +2.107 contagi rispetto a ieri (+2,79%).

Nelle ultime 24 ore sono decedute 837 persone che alzano il totale delle vittime a 12.428.

Aumenta il numero dei guariti nelle ultime 24 ore: +1.109, il 7.59% in più rispetto a ieri, per un totale di 15.729 persone. Nella giornata passata i guariti erano stati 1.590. Il numero più alto di guariti in una sola giornata dai primi giorni dell’epidemia.

Il totale dei positivi dall’inizio del contagio – comprese le vittime ed i guariti – è di 105.792 (+3,98%).

Nel dettaglio il numero dei casi totali regione per regione: