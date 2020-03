Calvi dell’Umbria si unisce agli altri comuni italiani per la giornata del lutto per le vittime del Covid-19

Il sindaco Guido Grillini, in diretta Facebook, ai cittadini:

“Grazie per aver partecipato a questo momento”.

In data 31 marzo non sono stati riscontrati casi di positività al Coronavirus

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – La bandiera Italiana a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del coronavirus; le note del nostro Inno Nazionale e de Il Silenzio. Martedì 31 marzo 2020, alle ore 12,00, il sindaco Guido Grillini , ha reso omaggio alle vittime del Covid-19, osservando il minuto di silenzio di fronte al Monumento ai Caduti, in rappresentanza di tutta la popolazione calvese e in concomitanza con i Sindaci di tutta Italia. Alla cerimonia erano presenti anche il vicesindaco Sandro Spaccasassi e il consigliere Francesco Verdinelli e i rappresentanti della Polizia municipale e della Protezione civile a cui vanno i ringraziamenti del sindaco per il loro impegno continuo e indispensabile. Momenti di commozione che sono stati ripresi in diretta Facebook per consentire ai cittadini di seguire e di unirsi in un silenzio corale.

Al termine, ritornando a piedi verso il Comune ed attraversando il paese muto e silenzioso, il sindaco Grillini si è rivolto ai cittadini: “Ringrazio tutta la popolazione che insieme a noi ha vissuto questo momento. Colgo l’occasione per invitare tutti a continuare a rimanere a casa perché l’emergenza non è finita e dobbiamo assolutamente vincere questa guerra e possiamo farlo solo se tutti insieme facciamo il nostro dovere di cittadini osservando le regole che ci vengono impartite. Grazie per aver partecipato a questo momento, per tutti quelli che sono morti a causa di questa malattia, in modo particolare anche per gli infermieri, per i medici e per tutti coloro che si sono ritrovati a combattere una guerra più grande di loro e sono morti a causa di questo”.

Il sindaco inoltre comunica che in data 31 marzo, nel Comune di Calvi dell’Umbria (Terni), non sono stati riscontrati casi di positività al Corona virus.

Link della avvenuta diretta Facebook per la giornata di lutto per le vittime da Covid-19 di tutta Italia.

https://www.facebook.com/100009402515021/videos/2641575702832488/?id=100009402515021