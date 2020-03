Tutti gli stanziamenti del Fondo Solidarietà per la Tuscia (Comune per Comune)

NewTuscia – VITERBO – Sono stati resi noti dal Governo l’ ammontare, per ogni Comune, del Fondo di solidarietà comunale 2020 che sono stati ufficializzati nel corso della conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dal Ministero dell’Economia Roberto Gualtieri.

Per la Tuscia in tutto sono stati stanziati due milioni e 300 mila euro.

Si tratta di fondi che hanno creato molto dibattito intorno al loro importo e alla loro validità ma che, ovviamente, sono un primo passo importante per venire incontro ai problemi creati dall’emergenza Coronavirus in Italia per lo stop a tutte le attività economiche non essenziali, al fine di limitare la diffusione del Covid-19.

A Viterbo sono andati 4 milioni 419 mila e 963 euro.

Ecco tutti i fondi andati alla Tuscia.

Comuni da Acquapendente a Monte Romano

Comuni da Monterosi a Vitorchiano

