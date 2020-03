Quinita vittima di coronavirus nella Tuscia

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sale a 5 il numero di persone che non ce l’hanno fatta contro il coronavirus nel viterbese. L’ultima vittima è Ivano Saccarelli, 67 anni, bidello in pensione che viveva a Montefiascone. L’uomo aveva delle patologie pregresse. Si era sentito male nei giorni scorsi a San Lorenzo Nuovo, paese in cui vive la sua famiglia.

“Purtroppo il nostro caro Ivano non ce l’ha fatta”, commenta Massimo Bambini, sindaco di San Lorenzo, “Ha lottato per tanti giorni ma alla fine ha dovuto soccombere. È un momento triste per la nostra comunità. Ivano era conosciuto e benvoluto da tutti. Siamo vicini alla famiglia con il cuore e con la mente. Ciao Ivano”.

Le altre vittime del Covid 19 nella Tuscia sono: Annamaria Biancalana di Bolsena, una donna di 78 anni di Viterbo, Giorgio Formica di Capranica, Lorenzo Guerrini di Montefiascone, 78 anni, carabiniere in pensione.