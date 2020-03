La chiesa di Sant’Agostino Santa Croce custodisce un Crocifisso del 1400 portato in processione in occasione di pericoli, calamita’, epidemie e guerre a protezione e sostegno della città

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Le Confraternite di Orte custodiscono le tradizioni più antiche della comunità religiosa e civile della città. Il Museo delle Confraternite ha sede presso la il complesso della Chiesa di Santa Croce Sant’Agostino.La chiesa di Sant’Agostino Santa Croce offre al visitatore alcuni aspetti architettonici degni di rilievo: in particolare l’altare del Rosario, la cui pala in legno, con l’immagine della Madonna del Rosario circondata da 15 pannelli rotanti con la rappresentazione dei 15 Misteri, è opera di Giorgio da Orte.

Una lapide posta accanto all’Altare Mariano documenta che quell’altare era stato eretto nel 1571, l’anno stesso, cioè, della Battaglia di Lepanto, che diede l’avvio al culto della Madonna del Rosario ed alla diffusione della preghiera del Rosario.

Riporta la Guida Artistica del Museo delle Confraternite: “ Di particolare importanza, dal punto di vista artistico e religioso, è il Crocifisso collocato a fianco, sopra l’Altare della Deposizione, capolavoro di scultura in legno di fine ‘400, di accentuato realismo, con il corpo scarno, il capo staccato dalla Croce, gli occhi sbarrati, la bocca semiaperta, quasi che l’artista l’abbia voluto rappresentare, e v’è davvero riuscito, appena un attimo prima dì reclinare il capo, dopo aver gridato a gran voce: “Padre a Te affido la mia vita”.

Brani di storia religiosa e civile custoditi negli Archivi Civici e Canonici descrivono come il Crocifisso della Chiesa di Santa Croce fosse condotto in processione in occasione di particolari eventi nefasti per la città’: calamita’ naturali, epidemie, pestilenze, assedi e guerre e che godesse di una profonda devozione da parte dei fedeli di ogni condizione sociale della comunità cittadina, che ebbe in più occasioni protezione e sostegno per superare prove dolorose.

Questa devozione antica di sei secoli, e’ particolarmente significativa in questi tempi di emergenza coronavirus, in cui la comunità cittadina tutta, anche solo spiritualmente, può ottenere sostegno e protezione spirituale per superare unita una delle prove più impegnative della sua millenaria storia.

Lo stesso Papa Francesco a Roma ha voluto rinnovare una pratica religiosa del Crocifisso custodito nella Chiesa di San Marcello al Corso, portato in processione nel 1522 a sostegno e sollievo della popolazione nel pieno di una pestilenza che affliggeva Roma.

Uniti, confortati e corroborarti anche da queste secolari radici storico religiose, sconfiggeremo il virus!