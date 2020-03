Il Centro studi Malfatti sulla gestione dell’emergenza coronavirus

NewTuscia – ROMA – Ieri sera abbiamo assistito all’ennesimo comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri insieme al Ministro Gualtieri e al Presidente dell’ANCI.

Questo è figlio dei primi malumori di persone che per vari motivi non hanno più nessuna disponibilità economica per fare la spesa.

Ora chi per vari motivi era costretto a lavorare in nero e no n lavorando e senza nessun ammortizzatore sociale si trova in una situazione economica ancor peggiore. I fondi comunque sono solo cifre che sarebbero comunque state a disposizione dei Comuni,sono solo anticipati. Il peggio in questa emergenza che i Decreti arrivano dopo giorni e sempre non di facile comprensione e soprattutto senza modalità di presentazione e documentazione necessaria per le domande stesse.

Ora la gestione dei” buoni spesa” è delegata ai Municipi e vista la crisi non vogliamo pensare cosa potrebbe succedere lunedì mattina alla riapertura degli uffici dei comuni, dove potrebbero crearsi file e anche problemi di ordine pubblico senza pensare ai possibili contagi.

Il peggio che ora le amministrazioni impreparate alla gestione si stanno scagliando contro il governo,per non dire che quelle amministrate dall’opposizione del Governo sono le piu’ agguerrite. Non sembra che la classe politica italiana in questo momento sia in grado di gestire la crisi in quanto non c’è collaborazione tra maggioranza,minoranza e tutte le amministrazioni locali (regioni province comuni). Ognuno scarica su gli altri colpe e cose da fare,dove se anche parlano di semplificare.

Il nostro paese causa scelte scellerate in campo sanitario fatte negli ultimi anni con tagli alla sanità non è stato in grado di gestire l’emergenza,e quindi si e’ tergiversato sulle misure da adottare. Lo scaricarsi le responsabilità a vicenda tra le varie istituzioni e e il gioco delle parti tra maggioranza è opposizione non giova al nostro paese,oggi come non mai abbiamo bisogno di un progetto politico economico sociale serio per portare fuori dalla crisi il nostro paese,ma questo sarebbe solo possibile con persone del pari dei nostri padri costituenti,cosa che oggi non se ne vede nemmeno l’ombra,anche se molti si sono paragonati ad Egli oggi un DeGasperi non c’è.

Questo periodo ci farà riflettere e capiremo che la guida di un paese non puo’ essere affidata ad improvvisati politicanti di tutti gli schieramenti dove ai programmi hanno sostituito proclami e post nei social.

Consideriamo che la vera crisi sarà successiva alla fine dell’emergenza e solo allora se non ci sarà un piano di ripresa saranno guai,con ripercussioni pesanti sulle famiglie piu’ indigenti.

Pertanto auspichiamo che tutte le forze politiche,le varie istituzioni e amministrazioni seguano l’appello del Presidente della Repubblica di unirsi e lavorare per risollevare il paese,pero’ senza assoggettarsi allo strapotere della finanza e dell’Europa.

Centro Studi Malfatti